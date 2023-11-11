Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağmur ve fırtına, Bursa'da bir ilkokulun çatısını uçurdu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, çatı parçalarının düştüğü bir otoparktaki 4 araç da hasar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, başlayan şiddetli fırtına çatıdaki parçaların savrulmasına neden oldu. Çatı parçalarının düştüğü otoparkta bulunan 4 araç, hasar aldı. Neyse ki, bölgede kimsenin bulunmaması, potansiyel bir faciayı önledi. İtfaiye ve polis ekipleri, olay yerine gelerek inceleme başlattı.