Yerlikaya paylaşımında, “Diyarbakır’da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdik." ifadelerini kullandı.

Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Jandarma İHA’ları ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle 61 operasyonel tim ve 645 personel görev aldı. Operasyonlar, Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.

Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli zehir taciri yakalanırken, ele geçirilen kenevir ve skunk bitkilerinin işlenmesiyle yaklaşık 70 ton esrar elde edilebileceği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.