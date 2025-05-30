Program, “Fabrika Okumaları” adı altında Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatif Birliği Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Etkinliğe Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Genel Müdür Mehmet Ertaş ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Resul Tarman da katıldı.

Söyleşide Ilgaz’ın yaşamı, öğretmenliği ve yazarlık kariyerine dair anekdotlar paylaşan Uzunel, ünlü yazarın “Radarın Anahtarı” adlı kitabından “Kurban Kanı” isimli öyküyü seslendirdi. Uzunel, Ilgaz’ı ilk kez Markopaşa dergisi sayesinde tanıdığını belirterek, derginin mizahi gücünün onu etkilediğini dile getirdi.

Uğur Uzunel, Ilgaz’ın yazıları nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşadığını, verem hastalığına rağmen üretkenliğinden vazgeçmediğini vurguladı. “Hababam Sınıfı”nın Türk sineması için dönüm noktası olduğunu ifade eden Uzunel, eserin gişede büyük başarı yakalayarak Ilgaz’ı daha geniş kitlelere tanıttığını söyledi.

Etkinlik boyunca yazarın toplumsal duyarlılığı, mizah anlayışı ve edebi mirası üzerine fikir alışverişi yapıldı. Programın sonunda Uzunel, böyle anmaların yazarların değerini gelecek nesillere aktarmak adına önemli olduğunu vurguladı. Marmarabirlik Başkanı Yıldız ise bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.