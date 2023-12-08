Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, zeytinyağı alanında karşılaşılan hileli ürünlere dikkat çekerek, tüketicilere uyarılarda bulundu. Toprak, özellikle zeytinyağı adı altında satılan ürünlerin içerisinde farklı yağların karıştırılabildiğini belirtti ve "Ucuz görünen ürünlerden kaçının. Yolda satılan plastik şişelerdeki ürünlere 'Ali Amca' veya 'Ayşe Teyze' güvenerek alıyoruz, ancak bu ürünlerde taklit ve tağşiş riski oldukça yüksek" dedi.

Zeytinyağının sağlık açısından önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Toprak, zeytin hasadıyla birlikte elde edilen bu yağın sofralık ya da zeytinyağı olarak kullanılabildiğini ifade etti. Ancak, zeytinyağında yapılan sahteciliklerin önemli bir sorun olduğunu belirterek, tüketicilere bu konuda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Zeytinin az olması nedeniyle fiyatların arttığına değinen Toprak, bu durumun ucuz ürünlerle ilgili daha büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. "Sahte ürünü gözle ayırt edemeyiz, laboratuvarda ancak fark edilebilir. Bu nedenle zeytinyağı kilogram fiyatı belli bir seviyede olmalı. Normal bir sızma zeytinyağını 150 ila 300 lira arasında bulmak zor. Ancak düşük kaliteli yağlar eklenerek veya tohum yağları kullanılarak sahte ürünler piyasaya sürülüyor. Tüketiciler bu şekilde kandırılıyor ve aslında ayçiçek yağı gibi düşük kaliteli yağları daha yüksek fiyatlarla satın alıyorlar" diye belirtti.

Toprak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ucuz görünen ürünleri almayın. Yolda plastik şişelerde satılan ürünlere güvenip 'Ali Amca' veya 'Ayşe Teyze' diye alıyoruz, ancak bu ürünlerde taklit ve tağşiş riski oldukça yüksek. Ayrıca plastik şişelerin şeffaf olması, ışık geçirgenliğinin fazla olması nedeniyle kalitede azalmaya yol açabilir. Bu ürünler aynı zamanda tek kullanımlık olduğu için içerdikleri plastik parçaları gıdaya geçirebilir. Ambalajlı ve paketlenmiş ürünleri tercih etmek önemlidir. Şüpheli durumlar için 'Alo 174'ü arayarak şikayette bulunabilirsiniz. Kaliteli bir ürün aldıysanız, bunu ışık geçirmeyen bir ortamda saklamak önemlidir."

Toprak, ayrıca tarım ve orman müdürlüklerinin bu dönemde yoğun denetimler gerçekleştirdiğini ekledi.