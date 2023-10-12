Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen olayda, zihinsel engelli M.A. (17) isimli genç kız cinsel istismara uğradı ve bu istismar sonucu hamile kaldı. Bebeğin babasının, yapılan DNA testi sonucuna göre köy muhtarı O.A. (42) olduğu tespit edildi.

M.A., ailesiyle birlikte yaşadığı köyde, haziran ayında karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda M.A.'nın 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Hastane yetkilileri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olayın ardından, uzman bir psikolog eşliğinde M.A.'nın ifadesi alındı.

M.A., ifadesinde, köyde yaşayan G.A. ve köy muhtarı O.A.'nın farklı zamanlarda kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. G.A. ve O.A. ise suçlamaları reddetti ve savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldılar. Ancak, bebeğin babasının kim olduğunu tespit etmek amacıyla bir DNA testi istendi.

DNA testi sonucunda bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu kesinlik kazandı. O.A., bu sonuçların ardından jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.A., hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.A. hakkında ise 'Cinsel istismar' suçlamasıyla devam eden bir soruşturma bulunuyor.