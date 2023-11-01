Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi üzerinde seyir halindeki 26 GN 858 plakalı otomobil sürücüsü H.K. bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerinde park halinde bulunan 11 AB 566 plakalı kamyonetin arkadan çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 11 AB 566 plakalı kamyonet de hareket ederek önünde park halindeki 11 AB 152 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 2,65 profil alkollü olduğu öğrenilen araç sürücü H.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı alkollü sürücünün 6 aylığına ehliyeti el konuldu.