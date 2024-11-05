4. Turda 58 takımın mücadele edecek.

Türkiye futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri yapıldı. Süper Lig’den 3. Lig’e kadar birçok takımı bir araya getirecek bu tur, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi ile belirlendi.

KURA ÇEKİMİNDE 58 TAKIM YER ALDI

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’den toplam 58 takım yer alacak. Eşleşme sonuçlarına göre takımlar, kupa yolunda bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

BURSASPOR

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Bursaspor, Vanspor ile eşleşti.

KARACABEY BELEDİYESPOR

Kupada bir diğer Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor da 4. turda 1.Lig ekibi Bandırmaspor ile eşleşti.

İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Bandırmaspor-Karacabey Belediye

Ç.Rizespor-Silivrispor

Gaziantep FK-Batman Petrol

Ankara Demir-Kastamonuspor

Yeni Mersin İY-Kırklarelispor

Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

Sincan Bld.Ankaraspor-Etimesugut Bld.

Karşıyaka-Ankaragücü

Samsunspor-52 Orduspor FK

Amed Sportif-Adana 01 FK

Alanyaspor-Fethiyespor

Çorluspor 1947-Manisa FK

İstanbulspor-Alanya 1221 FK

Hatayspor-Osmaniyespor

Antalyaspor-K.Çekmece Sinopspor

Konyaspor-Kepezspor FK

Adana Demir-Sebat Gençlik

Iğdır FK-Muşspor

Menemen FK-Elazığspor

F.Karagümrük-Sarıyer

İskenderunspor-Tire 2021 FK

Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Bld.

Karaman FK-Esenler Erok

Ümraniyespor-Isparta 32 Spor

1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK

Gençlerbirliği-Bld. Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928

24 Erzincanspor-Karaköprü Bld.

BURSASPOR-Vanspor

Kaynak: ÖZNUR DEDE