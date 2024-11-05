4. Turda 58 takımın mücadele edecek.
Türkiye futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri yapıldı. Süper Lig’den 3. Lig’e kadar birçok takımı bir araya getirecek bu tur, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi ile belirlendi.
KURA ÇEKİMİNDE 58 TAKIM YER ALDI
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’den toplam 58 takım yer alacak. Eşleşme sonuçlarına göre takımlar, kupa yolunda bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.
BURSASPOR
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Bursaspor, Vanspor ile eşleşti.
KARACABEY BELEDİYESPOR
Kupada bir diğer Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor da 4. turda 1.Lig ekibi Bandırmaspor ile eşleşti.
İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Bandırmaspor-Karacabey Belediye
Ç.Rizespor-Silivrispor
Gaziantep FK-Batman Petrol
Ankara Demir-Kastamonuspor
Yeni Mersin İY-Kırklarelispor
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
Sincan Bld.Ankaraspor-Etimesugut Bld.
Karşıyaka-Ankaragücü
Samsunspor-52 Orduspor FK
Amed Sportif-Adana 01 FK
Alanyaspor-Fethiyespor
Çorluspor 1947-Manisa FK
İstanbulspor-Alanya 1221 FK
Hatayspor-Osmaniyespor
Antalyaspor-K.Çekmece Sinopspor
Konyaspor-Kepezspor FK
Adana Demir-Sebat Gençlik
Iğdır FK-Muşspor
Menemen FK-Elazığspor
F.Karagümrük-Sarıyer
İskenderunspor-Tire 2021 FK
Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Bld.
Karaman FK-Esenler Erok
Ümraniyespor-Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK
Gençlerbirliği-Bld. Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928
24 Erzincanspor-Karaköprü Bld.
BURSASPOR-Vanspor