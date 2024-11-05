Konya Selçuklu'da yerel belediye ağaçların rutin bakımlarını gerçekleştiririyor. Ekipler, elektrik tellerine temas eden ve refüjlerde görüş alanına engel olan ağaçların budamasını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Fiziki belediyecilikte de örnek olan Selçuklu Belediyesi yeşile ve doğaya verdiği önemi yıl boyunca sahada yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Selçuklu’nun genelinde ağaçların rutin bakımlarını gerçekleştirerek budama çalışma yürütüyor. Budama işlemlerinde ağaçlarda bulunan kuş yuvalarının olduğu kısımlarda ayrıca hassasiyet gösterilerek doğal dengeye zarar vermemek için bu kısımlarda işlem yapılmıyor.

İlçenin muhtelif bölgelerinde ağaç bakım ve budama işlemlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Selçuklu’nun çehresini daha da güzelleştirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerin budadığı ağaçların dalları ise yongalama makinesiyle talaş haline getirilerek kompost üretiminde kullanılıyor. Tüm yıl boyunca devam eden çalışmalarla birlikte caddeler, park ve yeşil alanlardaki ağaçlar ve bitkilerin düzgün formda kalmaları amaçlanıyor. Ayrıca buradan elde edilen atıklar belirli işlemlerden geçirilerek fidanların dikiminde kullanılan kompost gübre haline getiriliyor.

Selçuklu Belediyesi’nin fiziki belediyecilik faaliyetlerinde de Selçuklu’nun her noktasında faaliyet yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak eğitimden, sağlığa, spordan,kültüre pek çok alanda çalışma yürüttüklerini anımsattı. Başkan Pekyatırmacı, yongalama sistemi ile parçalanan bu atıkların fidanlıkta kurulan kompost üretim alanımızda komposite dönüştürülerek yine fidanlarımıza gübre olarak kullanılacağını ve böylelikle bu atıkların da doğaya yeniden kazandırmış olunacağını sözlerine ekledi.