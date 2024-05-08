Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor, finale yükseldi ve Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ taraftan Meunier’nin ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas içinde Onuachu’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

69. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Bardhi’nin ceza sahası içine çevirdiği topa altıpasın gerisinden vuruşunu yapan Fountas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

72. dakikada sağ taraftan kullanılan kornere ceza sahası içinde Fountas’ın vuruşunda top Can Keleş’in eline çarptı. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Bozok’un sol tarafa yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

77. dakikada sağ taraftan Edin Visca’nın ortasında penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunu çeken Umut Bozok, topu filelere gönderdi. 0-4

Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden (Kourbelis dk. 68), Paoletti, Lasagna (Emre Mor dk. 58), Eysseric (Teklic dk. 75), Mendes (Can Keleş dk. 58), Güven Yalçın (Markao dk. 68)

Yedekler: Sirigu, Levent Mercan, Koray Günter, Efecan Mızrakcı, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Arif Boşluk dk. 75), Berat Özdemir, Visca (Orsic dk. 82), Bardhi (Pepe dk. 82), Umut Güneş, Fountas (Fernandez dk. 75), Onuachu (Umut Bozok dk. 60)

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Onuachu (dk. 54), Fountas (dk. 68), Umut Bozok (dk. 73 pen. ve 77) (Trabzonspor)

Sarı kart: Paoletti (Fatih Karagümrük)