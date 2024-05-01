Bursa’da 1 Mayıs İçi Bayramı’nı zirvede kutlayan Teleferik A.Ş. çalışanlarının bakımı akrobatları aratmadı.

Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’a alternatif ulaşımı sağlayan teleferikteki, bakım akrobatları aratmadı. 45 adet direğin bulunduğu 9 kilometrelik hatta en yüksek 165 metre yükseklikteki bakımlar üst düzey güvenlik tedbirleri altında yapılırken, ilk kurulduğu andan bugüne kadar yapılan çalışmalardan oluşturdukları videoyu da Teleferik A.Ş. sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu cümlelere yer verildi:

“Başarımızın arkasında, emeği ve alın teriyle çalışan tüm işçi ve emekçilerimiz var. Tüm zorluklara rağmen alın teri döken, emeğiyle topluma katkı sağlayan tüm emektarlarımızın değerinin farkındayız. Bütün emektarlarımızın hak ettikleri saygıyı görmeleri için çalışıyoruz. Her alanda gösterdiğiniz emek için binlerce kez teşekkür ederiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.”