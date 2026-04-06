Mustafa Bozbey'in İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Valiliği tarafından yayımlanan resmi yazıya göre, 04 Nisan 2026 tarihli ve ilgili onay doğrultusunda alınan kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında işlem yapıldı. Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın görevlendirildiği bildirildi.

Bugün göreve başlayan Doğan ilk olarak tüm izinleri iptal etti. Akabinde Doğan tarafından alınan ikinci karar ise tüm ödemeleri durdurmak oldu.

TÜM ÖDEMELER DURDURULDU

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan tarafından imzalanarak yayınlanan ‘Ödemelerin Durdurulması, Bilgi-Belge Paylaşımı’ yazısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesinde tüm ödemeler durduruldu.

Doğan tarafından imzalanan yazı da şu ifadelere yer verildi;

"Kurumumuz, genelinde yürütülen mali ve idari süreçlerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla, ikinci bir talimata kadar:

Tüm ödemelerin durdurulması,

Her türlü bilgi, belge ve materyalin (fiziki ve dijital ortamda) kurum dışına çıkarılmaması ve paylaşılmaması,

İlgili tüm birimlerin bu hususlarda azami hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi, aksi yönde herhangi bir işlem tesis edilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."