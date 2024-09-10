Bursa Kapalı Çarşı’da altın fiyatları, sabah saatlerinde güncellenen verilerle altın yatırımcılarının dikkatini çekiyor. 10:00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 2.777,26 TL, satış fiyatı ise 2.813,97 TL olarak belirlendi. Ons altın fiyatı ise 0,20% oranında düşüş göstererek 2.505,30 dolardan işlem görüyor.

22 ayar altın alış fiyatı 2.537,62 TL olurken, 14 ayar altın ise 1.502,84 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın 4.521 TL'den satılırken, eski çeyrek altın fiyatı 4.465 TL olarak açıklandı. Yarım altın 9.070 TL’den işlem görürken, tam altın ise 18.112 TL'den satılıyor.