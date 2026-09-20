İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) yeni bir inceleme talep edildi.

Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin finansal hareketlerin incelenmesini istedi.

2024'ten bugüne tüm hareketler isteniyor

Başsavcılığın talimatıyla, ilgili şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından detaylı şekilde incelenmesi istendi.

Yapılacak inceleme sonucunda elde edilecek kayıt, bilgi ve belgelerin vakit kaybedilmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi talep edildi.

Kripto ve yurt dışı transferler mercek altında

Soruşturma kapsamında özellikle yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği kripto varlık ve para transferleri ile banka ve diğer finansal hesaplarındaki hareketlerin incelenmesi öngörülüyor.

MASAK tarafından hazırlanacak inceleme ve raporların soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin değerlendirmelerde kullanılacağı belirtildi.