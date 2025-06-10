Gram altın 4173,20 TL'den alınıp 4242,83 TL'den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 3815,27 TL, satış fiyatı ise 4034,24 TL olarak belirlenmiş durumda. 14 ayar altının gramı ise 2289,09 TL'den alınırken, satışta 3250,01 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 6838 TL alış, 6922 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Eski çeyrek altın ise biraz daha düşük bir fiyatla, 6699 TL'den alınıp 6808 TL'den satılıyor. Yarım altın için alış fiyatı 13.675 TL, satış fiyatı ise 13.845 TL. Tam altın ise 27.266 TL’den alınıyor ve 27.562 TL’den satışa sunuluyor.