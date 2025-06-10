Türk Kızılay, 157 yıllık mirasıyla gönüllü ve bağışçılarının desteğiyle Türkiye’nin en büyük iyilik hareketi olmayı sürdürüyor; 81 ilde aşevleri ve Kızılay Butik mağazalarıyla ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.ANKARA (İGFA) - 11 Haziran 1868’de kurulan Türk Kızılay, 157 yıldır Türkiye ve dünyada ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. Yaklaşık 400 bin gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren Kızılay, özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde artan bağışlarla gücüne güç katıyor. Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Gönüllülerimizin fedakârlığı ve bağışçılarımızın desteğiyle Kızılay, dünyanın önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri oldu. Bu iyilik çınarına can veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

81 İLDE AŞEVİ HEDEFİ

Kızılay, 2025’te her gün 40 binden fazla kişiye sıcak yemek sunan aşevlerini 81 ile yaymayı planlıyor. Yaşlı ve engelli bireylere destek olan bu proje, afetlerde de beslenme ihtiyacını karşılayarak Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) katkı sağlayacak.

Ülke genelinde 200’den fazla Kızılay Butik mağazası, bağışlanan kıyafet ve malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıyor. Üniversiteler, cezaevleri ve hastanelerde binlerce kişiye hizmet veren bu proje, dayanışmayı güçlendiriyor.

Kızılay, enteral beslenme, kan torbası ve plazmadan ilaç üretimi gibi projelerle sağlıkta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Yılmaz, “Bu yenilikçi adımlarla sadece bugüne değil, gelecek nesillere de hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

Kızılay’ın başarısında bağışçıların katkısı büyük. Yılmaz, “Kurban ve Ramazan’da artan bağışlar, bize duyulan güvenin göstergesi. ‘Hepimizin Kızılay’ı’ diyerek destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz” dedi.