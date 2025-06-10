2024 Eylül ayında 10 TL'den 15 TL'ye çıkan 100 gram simidin fiyatı, yapılan son güncellemeyle birlikte 20 TL'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, un ve susam maliyetlerindeki yükseliş fiyatları yeniden güncelledi.

Tereyağlı simidin fiyatı 20 TL’den 25 TL’ye yükselirken, sade poğaçanın yeni fiyatı da simitle birlikte 20 TL oldu. Kaşarlı, çikolatalı, peynirli, zeytinli gibi dolgu malzemeli poğaçalar ise 25 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Tüm bu zamlı fiyatların 10 Haziran 2025 tarihi itibariyle geçerli olduğu bildirildi.

Vatandaşlar gelen zamma tepki gösterirken, esnaf ise artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Gıda fiyatlarındaki artışın özellikle dar gelirli kesimi zorlamaya devam ettiği gözleniyor.