SUBÜ Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Sağlığa Tohum Saç’ projesini hayata geçirdi. İki hafta süren projede, öğrencilerin sağlıklı yaşam ve doğa farkındalığı hakkında bilinçlenmesi hedefiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Sağlığa Tohum Saç’ projesini hayata geçirdi. Çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam farkındalığı kazanması ve doğayla olan bağlarının güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen projede, Akyazı’nın Pazarköy İlkokulu ve İnönü Anaokulu’nda eğitim alan öğrencilerle eğitici ve eğlence odaklı etkinlikler gerçekleştirildi. İki hafta süren projenin ilk haftasında, ‘Sağlıklı Beslenme ile Tanışıyorum’ başlıklı etkinlik ile öğrencilere sağlıklı beslenmeye yönelik eğitimler verildi. İş birlikçi öğrenme modeli ve yaş grubuna uygun olarak tasarlanan etkinliklerde öğrenciler, ‘Sağlıklı mı? Sağlıksız mı?’ adlı oyunla besinleri tanıdı. Ardından sağlıklı yaşam temalı şarkılar eşliğinde eğlendi. Etkinlik sonunda bilginin kalıcılığının arttırılması ve ailelerde de farkındalık oluşması hedefiyle özel olarak hazırlanan broşürler öğrencilere dağıtıldı. Projenin ikinci haftasında ise ‘Sağlık İçin Toprağa Dokunuyorum’ etkinliği ile öğrenciler domates, biber ve kavun tohumlarını toprakla buluşturdu. Sağlıklı besinlerin doğadaki büyüme süreçlerinin de anlatıldığı etkinlikte öğrencilerden diktikleri sebze ve meyvelerin ileride nasıl görüneceğini hayal ederek resmetmeleri istendi. Projede son olarak öğrencilere, ‘Toprağın Dostu ve Sağlık Elçisi’ unvanıyla özel olarak hazırlanan sertifikalar takdim edildi.