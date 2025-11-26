Uzun süredir gündemde olan ve çalışması yapılan 11. Yargı Paketi yarın Melis Başkanlığına sunulacak. 11. Yargı paketinde covid düzenlemesi de yer alacak. Yaklaşık olarak 50 bin mahkumun covid düzenlemesinden yararlanması bekleniyor.

Covid 19 döneminde şartlı salıverme ve denetimli serbestlik için 3 sene öngörülmüştü. Ancak o dönemde hali hazırda yargılaması devam eden kişiler bundan yararlanamamıştı. Bu başlık, ilk etapta Mayıs ayında gündeme gelmişti.

Eğer Meclis'te son düzenlemede bir değişiklik olmazsa; taslak içinde yer alan başlığa göre 31 temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler, bu suç nedeniyle yargılama yargıdan dolayı aksayanlar için böyle bir kolaylık sağlanacak. 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilmenin önü açılacak.