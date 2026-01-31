Akıllı telefon kullanımı günümüzde boyun fıtığı açısından en sık gözden kaçan risk faktörlerinden biri haline geldi. Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Can, açıklamalarda bulundu.

Boyun fıtığının günümüzde masa başı çalışma ve akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte her yaş grubunda daha sık görülmeye başladığını belirten Dr. Can, "Omurlar arasında yer alan disklerin zamanla ya da ani zorlanmalar sonucu yırtılmasıyla boyun fıtığı gelişebiliyor. Boyun fıtığının en sık nedenleri arasında uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımı, öne eğik baş pozisyonu, yaşa bağlı disk dejenerasyonu, ani ters hareketleri, trafik kazaları ve ağır yük kaldırmak bulunuyor. Özellikle yanlış duruş alışkanlıkları boyun omurgası üzerindeki yükü artırarak disklerde erken yıpranmaya neden oluyor" diye konuştu.

"Asıl uyarıcı belirti kola yayılan ağrıdır"

Boyun fıtığında en sık görülen şikayetin boyun ağrısı olduğuna değinen Dr. Can, "Ense ve boyunda tutulma hissi hareketle artıyor. Ancak asıl uyarıcı belirti kola yayılan ağrıdır. Omuzdan kola, ön kola ve parmaklara kadar uzanabilen ağrı hasta tarafından elektrik çarpması ya da yanma tarzında hissedilir. El ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma, el sıkma gücünde azalma ve eşyaları düşürme gibi şikâyetler boyun fıtığının önemli belirtileri arasındadır" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarda şekil bozuklukları erişkinlikte boyun fıtığına zemin hazırlar"

Büyüme ve ergenlik döneminde cep telefon kullanımının erişkinlere göre çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Dr. Can, daha sonra şunları söyledi:

"Omurganın henüz tam gelişmemiş olması, baş-boyun oranının farklılığı ve duruş alışkanlıklarının bu dönemde kalıcı hale gelmesi nedeniyle çocuklarda şekil bozuklukları erişkinlikte boyun fıtığına zemin hazırlar. Doğru hasta ve doğru cerrahi yöntemle başarı oranları oldukça yüksektir. En sık uygulanan yöntemler anterior servikal diskektomi ve füzyon (ACDF), uygun hastalarda disk protezi ve seçilmiş vakalarda posterior yaklaşımlardır. Ameliyat sonrası hastalar genellikle 1-2 gün içinde taburcu edilir, masa başı işe dönüş süresi 2-4 hafta, tam iyileşme ise 6-12 haftayı bulabilir."

"Telefonu göz hizasında kullanın"

Boyun fıtığı tedavisinde amacın sadece ağrıyı geçirmek değil, siniri ve omuriliği korumak olduğunu da aktaran Can, doğru duruş alışkanlıkları ve bilinçli telefon kullanımının önemine dikkat çekerek, "Telefonu göz hizasında kullanın, uzun süre aynı pozisyonda kalmayın, yük kaldırırken boynunuzu sabit tutun, yastığınız ne çok yüksek ne de çok alçak olsun" önerilerinde bulundu.