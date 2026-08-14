Edinilen bilgiye göre, olay 16 Mayıs 2025 tarihinde Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki İnan Öz Apartmanı'nda ortaya çıktı. Antalya'da yaşayan ev sahibi C.Ç., kiraların aksaması üzerine Kırıkkale'ye geldi. Kiracısına ulaşamayınca çilingir yardımıyla daireye giren ev sahibi, derin dondurucu ve buzdolabında 7 parçaya ayrılmış insan cesedi buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede cesedin, ailesinin 3 Eylül 2014 tarihinde kayıp müracaatında bulunduğu Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Kaybolmadan 40 gün önce evinde yangın çıktı

Soruşturma dosyasına göre, Okumuşoğlu'nun kaybolmasından yaklaşık 40 gün önce Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde yangın çıktı. Yangında ayağından yaralanan Okumuşoğlu'nun çevresindekilere, yardım toplama bahanesiyle eve gelen çarşaflı kişi ya da kişiler tarafından bayıltıldığını, yaklaşık 120 bin lirasının alındığını ve evin ateşe verildiğini anlattığı belirtildi. Polise verdiği ifadede ise sigara içerken uyuyakaldığını ve yangının bu nedenle çıktığını söylediği kaydedildi. HTS incelemesinde, soruşturmanın şüphelileri arasında değerlendirilen Meliha Veske'nin yangından yaklaşık 10 dakika önce Okumuşoğlu'nun evinin bulunduğu bölgedeki baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi.

İzin alıp araç kiraladı, ardından kayboldu

Okumuşoğlu'nun 1 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da kamu kurumundaki görevine yeniden başladığı, aynı gün 16 günlük izin aldığı ve Ankara Kavaklıdere'deki bir şirketten beyaz renkli Nissan marka araç kiraladığı tespit edildi. Aynı gece Kırıkkale'de bulunan eşiyle telefon görüşmesi yapan Okumuşoğlu'nun, kiralık araçla Yahşihan ilçesinden Ankara yönüne geçtiği belirlendi. Daha sonra telefonu kapanan Okumuşoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Teslim edilmeyen kiralık araç ise yaklaşık 5,5 ay sonra Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunarak otoparka çekildi.

Cesedin bulunduğu ev kaybolduğu günlerde kiralandı

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de cesedin bulunduğu dairenin, Okumuşoğlu'nun kaybolduğu günlerde kiralanması oldu. Dosyadaki kayıtlara göre daire, 2 Eylül 2014 tarihinde emlakçı aracılığıyla Meliha Veske tarafından eşyalı olarak kiralandı. Soruşturma dosyasındaki beyanlarda, Veske'nin Okumuşoğlu ailesiyle uzun yıllara dayanan yakın ilişkisinin bulunduğu, Okumuşoğlu'nun da kaybolmadan önce kendisinden para ve altınlarını geri almak için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Elektrik faturaları yaklaşık 11 yıl ödendi

Cesedin uzun süre donmuş halde muhafaza edilmesi üzerine dairenin elektrik faturaları da incelemeye alındı. İncelemede elektrik aboneliğinin eski ev sahibi adına kayıtlı kaldığı, faturaların 2014 yılından itibaren büyük ölçüde İ.D. tarafından internet üzerinden ödendiği belirlendi. İ.D., ifadesinde Meliha Veske'nin evde öğrencilerin kaldığını söylediğini, fatura ücretlerinin ise Veske'nin yeğeni Yaşar Gökduman aracılığıyla kendisine gönderildiğini anlattı. Soruşturmada faturaya ilişkin bir fotoğrafın farklı bir telefon numarasından gönderildiğinin belirlenmesi üzerine bu bağlantı da araştırıldı.

7 milyon veri incelendi

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden kapsamlı biçimde ele alındı. Soruşturma kapsamında BTK'dan yaklaşık 7 milyon veriden oluşan kayıt temin edildi. Cell-ID yöntemiyle cesedin bulunduğu evin çevresindeki baz istasyonlarının kapsama alanları daraltıldı. Çalışmalarda birden fazla kişinin belirli dönemlerde evin yakınındaki baz istasyonlarının kapsama alanında bulunduğu tespit edildi.

98 kişinin ifadesi alındı

Dosyanın aydınlatılması amacıyla şüpheli, müşteki ve bilgi sahibi sıfatıyla toplam 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 43 kişinin HTS kayıtları incelendi, 112 kurum ve kuruluşla resmi yazışma yapıldı. Soruşturma makamlarınca, evin kiralanması, cesedin taşınması ve muhafaza edilmesi, elektrik ve kira ödemelerinin sürdürülmesi ile delillerin gizlenmesi süreçlerinde birden fazla kişinin bilgi, katkı veya iştirakinin bulunabileceği değerlendirildi.

17 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından hayatını kaybeden şüpheliler dışında 17 kişi hakkında işlem yapılmasına karar verdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.