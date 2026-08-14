Çayırova'da yapımı devam eden deprem izolatörlü 200 yatak kapasiteli devlet hastanesinin ikinci kat inşaat çalışmalarına başlandı.

Çayırova Belediyesi tarafından sağlık alanında ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacak olan projenin şantiye alanında kaba inşaat imalatları sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında temel atma, deprem izolatör montajları, bodrum ve zemin kat betonarme işlemleri ile 1. kat döşeme beton serimi ve ana bina dışındaki teknik bina alanının betonarme inşaatı tamamlandı. Ekipler, projenin 2. kat kolon ve tabliye beton kalıp imalatlarına geçti.

Deprem izolatörlü 200 yataklı hastane

Çayırova'nın merkezinde ulaşılabilir bir konumda projelendirilen devlet hastanesi, 8 bin 700 metrekare taban alanı ve 45 bin 518 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak.

Muhtemel sarsıntılara karşı deprem izolatörleriyle donatılarak inşa edilen hastane, toplam 200 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Projede 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı ve 8 diyaliz ünitesi yer alacak.

İnşaatın planlanan sürede tamamlanarak hastanenin ilçe sakinlerinin hizmetine sunulması hedefleniyor.