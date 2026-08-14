Sakarya'da çocukların yaz tatilini keyifli geçirmelerine yönelik hayata geçirilen 'Mahallemde Neşe Var' etkinliğinin yeni durağı Söğütlü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi oldu. Programda bir araya gelen çocuklar ve aileleri çeşitli etkinliklere katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Mahallemde Neşe Var' etkinliği, Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mahallede düzenlenen programa çocuklar ve aileleri katılım gösterdi. Etkinlik alanında çocuklara yönelik yüz boyama çalışmaları yapılırken, geleneksel gölge oyunu gösterisi de sunuldu. Çocuklar ve ailelerinin izlediği gösterilerin ardından program sona erdi.