Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dosya kapsamında, inşaat şirketi City Center İnşaat Turizm ve İşletmecilik AŞ (diğer adıyla Özyurt AŞ), iflas talebinde bulundu. HalkTV'den Çiğdem Tosun'un haberine göre, alacaklı olduğunu öne süren City Center, Gloria Jean's'i yöneten ve 6.5 milyon TL sermayeye sahip olan Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasına karar verilmesini istedi. Dava için ilk duruşma 10 Ekim sabahı gerçekleşecek.

Gloria Jean's, dünya genelinde 1.200 şubesi ile geniş bir ağ oluşturuyor ve çoğu Türkiye'de bulunuyor. Bu zincir, iş insanı Mehmet Dinçerler'e aitti, ancak Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, geçen yıl mart ayından itibaren Uğur Bıkım'ın mülkiyetinde gözüküyor.

Mehmet Dinçerler, bir dönem şarkıcı Hadise ile evliydi ve kendi işletmelerinin yanı sıra ailesine ait Hacı Sayid Baklava için de konkordato başvurusunda bulunmuştu.