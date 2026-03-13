Sanayi sahasında yer alan Yaşar Güzel'e ait işletmede buluşan Hamidiyeli gençler 4. kez bir araya geldiler.

Organizasyonu düzenleyen isimlerden biri olan Fethi Aydın, sokak sokak tarama yaparak mahallede ki tüm gençlere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayının dini tarafı olduğu gibi manevi özelliğinin de bulunduğunu söyleyen Aydın," Hamidiye Mahallemizin gençleri nadiren görülen bir etkinliğe imza atıyor. Gençler arasında güçlü bir bağ kurduk. Kardeşlik köprüsü kurduk. Günümüzde insanlar aynı apartmanda yaşadığı insanları bile tanımıyor. Biz iftar organizasyonlarımızla birbirimizi tanıma ve istişare etme şansı yakaladık . Her yıl bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.