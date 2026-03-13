Ortaylı’nın yıllar önce gazeteci Adem Metan’a verdiği röportajda “Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna verdiği yanıt ise vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

ÇANAKKALE GELİBOLU'YU İŞARET ETTİ

Ortaylı, İstanbul'un kalabalığına dikkat çekerek "Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CENAZE DETAYLARI SONRA PAYLAŞILACAK

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, babasının cenazesine ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağını açıkladı.

Kazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026'da kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız"