Instagram, resmi Yardım Merkezi sayfasında paylaşılan bilgilere göre mesajlaşma altyapısında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın bu adımıyla mesajlaşma sisteminde yeni bir düzenlemeye geçileceği belirtildi.

UÇTAN UCA ŞİFRELENMİŞ MESAJLAŞMA DESTEĞİ BİTİYOR

Buna göre; Instagram'da uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma 8 Mayıs 2026'dan sonra desteklenmeyecek.

Instagram'ın resmi Yardım Merkezi sayfasında bu tarihten sonra uçtan ucu şifrelenmiş mesajlaşmanın neden desteklenmeyeceğine dair bir açıklama yok ancak 8 Mayıs 2026 tarihinin verildiği kısmın hemen altında bu değişiklikten etkilenen sohbetleri olan kullanıcıların tutmak isteyebilecekleri medya veya mesajları nasıl indireceklerine ilişkin talimatlar görecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Instagram'ın daha eski bir sürümünü kullananların etkilenen sohbetlerini indirmeden önce uygulamayı da güncellemesinin gerekebileceğinin altı çiziliyor.

Bu kısımda tam olarak şu ifadeler yer alıyor:

"Instagram'da uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma 8 Mayıs 2026'dan sonra desteklenmeyecek."

"Bu değişiklikten etkilenen sohbetleriniz varsa tutmak isteyebileceğiniz medya veya mesajları nasıl indirebileceğinize ilişkin talimatlar görürsünüz.

Instagram'ın daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız etkilenen sohbetlerinizi indirmeden önce uygulamayı da güncellemeniz gerekebilir."