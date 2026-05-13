Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 790 TL’den alınırken, 6 bin 885 TL’den satılıyor.

22 ayar altın alışta 6.210,11 TL, satışta 6.504,08 TL seviyesinde işlem görürken, 14 ayar altın ise 3.732,84 TL’den alınıp 4.963,84 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 11.125 TL, satış fiyatı 11.224 TL olarak kayıtlara geçti. Eski çeyrek altın ise alışta 10.954 TL, satışta 11.128 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın alışta 22.250 TL, satışta 22.448 TL olurken, tam altın ise 44.363 TL’den alınıp 44.739 TL’den satılıyor.