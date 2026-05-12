Almanya'dan Koca Seyit Havalimanı'na uçuşların artmasıyla birlikte, bölge turizmini canlandırmak için dev bir operasyon başlatıldı. Alman ve Rus acente temsilcilerini Edremit Körfezi'nde ağırlayan Edremit Ticaret Odası ve TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Temsilciliği, bölgeyi Antalya ve Alanya'ya alternatif 'yeni destinasyon' olarak dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Balıkesir'in Edremit Körfezi, Avrupa pazarında hak ettiği payı almak için kapılarını yabancı seyahat acentelerine açtı. TURSAB Balıkesir-Çanakkale Bölge Başkanlığı, Edremit Ticaret Odası ve COOP TRR (Turizm Acenteleri Birliği) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında; Almanya, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli noktalarından gelen acente temsilcileri bölgenin tarihi, doğası ve tesislerini incelemek üzere 1 haftalık tura başladı.

'Uçuşlar sadece yolcu değil, turist taşımalı'

TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Başkanı ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ergün, Almanya uçuşlarındaki artışın turizm hareketliliğine dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Ergün, 'Acentelerimizi 1 hafta boyunca bölgemizde ağırlayacağız. Tesislerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü yerinde göstereceğiz. İlerleyen aşamada kendilerine hazır tur paketleri sunacağız. Amacımız, bu uçuşların sadece bir ulaşım aracı olarak kalmaması, bölgedeki turist sayısını ve beklentisini artırmaktır' dedi.

'Edremit kabuğundan çıkıyor'

COOP TRR Genel Başkan Yardımcısı Halil Yalçın ise Edremit Körfezi'nin Türkiye'nin ilk destinasyon alanlarından biri olduğunu hatırlatarak, 'Maalesef yıllar içinde bölge kabuğuna çekilmiş ve dışarıyla teması kesmiş. Biz Türkiye'nin ilk turizm alanı olan bu körfezi yeniden canlandırmak istiyoruz. Alman, Rus ve Türk acentelerle birlikte buradayız. Tanıtım için taşın altına elini koyan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri yeniden dünyaya tanıtacağız' ifadelerini kullandı.

'Türkiye sadece Antalya ve Alanya'dan ibaret değil'

COOP TRR Almanya Müdürü Tatjana Kabadayı, özellikle Almanca ve Rusça konuşan acenteleri bölgeye getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kabadayı, 'Türkiye'nin farklı bir yüzünü; termal otellerini, Kaz Dağları'nı ve denizini göstermek istiyoruz. Sağlık turizmi ve kültür turları için buradayız. Avrupalı turiste Türkiye'nin sadece Antalya ve Alanya'dan ibaret olmadığını, buraların zengin kültürünü kanıtlamak amacındayız' diye konuştu.

Heyet, 1 hafta sürecek program kapsamında Kaz Dağları'ndan termal tesislere, antik kentlerden kıyı bölgelerine kadar geniş bir rotada incelemelerde bulunacak.