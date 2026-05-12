23 Mayıs'ta Düzce'de açılacak olan DMall AVM'nin basın toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Basın toplantısı 65'inci Hükümetin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı- Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti MKYK Üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir, Düzce Ticaret Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Müsiad Başkanı Özgür Sağlam ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkçı katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Şehirler, içinde yaşayan insanlarla anlam kazanır. Düzce çok zengin bir demografik yapıya sahip bir şehir. Bu çeşitlilik bizim için büyük bir değer. Düzcelilerin en önemli özelliklerinden biri ise farklılıkları bir arada yaşatabilen güçlü bir kültüre sahip olmalarıdır. İştirak Şehircilik, Düzce'ye yaptığı bu yatırımla yalnızca bir alışveriş merkezi değil, kapsamlı bir şehir yaşam alanı inşa ediyor. Ben Düzce'nin geleceğini çok parlak görüyorum. Türkiye'de 2,2 milyar dolar ihracat hacmiyle 19'uncu sırada yer alan bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehre her gün onlarca iş insanı geliyor. Yapılan yeni yatırımlarla birlikte Düzce'nin ticaret hacminin ve ekonomik hareketliliğinin daha da artacağına inanıyorum. Bu yatırımın Düzce'mize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

İştirak Şehircilik Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demir, 'D Şehir, bir şehircilik tasavvurunun hayata geçmiş halidir. İştirak Şehircilik olarak bu hayali 19 yıl önce kurduk. 2019 yılından sonra ise Düzce'de bizim için yeni bir dönem başladı. Öngörülebilir, altyapısı planlanan, vizyonu ortaya konan; büyümeyi, turizmi ve ticareti merkezine alan bir şehir yapılanması oluştu. Bugün Düzce, zincir otellerin yatırım yapmak için yarıştığı bir noktaya geldi. İstanbul ve Ankara'dan gelen beyaz yakalıların Düzce'de kalıcı olarak yaşamak istediğini fark ettik. Düzce artık insanların mutlu yaşadığı, ulaşımı kolay ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir konumunda. D Şehir bu noktada yeni nesil yaşam projesi olarak ön plana çıkıyor. D Şehir içerisinde DMALL AVM, 677 modern rezidans, 4 yıldızlı zincir otel, tam donanımlı özel hastane, millet bahçesi, sosyal yaşam alanları ve cadde mağazaları ile dikkat çekiyor. 23 Mayıs'ta açılacak AVM'nin ise Düzce'ye ekonomik, sosyal ve ticari anlamda önemli katkılar sağlayacağına, aynı zamanda bölgesel ölçekte yeni bir çekim merkezi oluşturacağına inanıyoruz' dedi.

Yatırımı değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 'Şehrini seven herkes gibi, şehrimize yapılacak yeni yatırımlar ve şehrin kimliğine değer katacak her proje bizi heyecanlandırıyor. Düzce'de kısa sürede çok uzun yıllara sığacak işler hayata geçirildi. Bu proje de şehrimizin büyümesine katkı sağlayacağı için bizleri ayrıca heyecanlandırıyor.

Düzce; denizi, yaylaları, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla Batı Karadeniz'in öne çıkan şehirlerinden biri. Bölgenin tek antik tiyatrosuna ev sahipliği yapan Düzce'de, Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri ile en derin ve en yüksek mağarası da bulunuyor. Doğal zenginlikleriyle dikkat çeken şehirde yer alan mağaranın, çok yakında UNESCO'dan Jeopark unvanı alması bekleniyor.

2000'li yıllarda 240 bin nüfusa sahip olan şehir, bugün 420 bin kişiye ulaşarak göç alan ve büyüyen bir kent haline geldi. Bu da bu toprakların bereketini gösteriyor. İştirak Şehircilik'in hayata geçirdiği proje, şehrin kimliğine ve dokusuna uygun şekilde ilerleyen, heyecan verici bir proje. Herkesi şehrimize ve DMALL'a davet ediyorum' şeklinde konuştu.

Bölgenin en büyük karma yaşam projelerinden biri

Yapılan açıklamaya göre, İştirak Şehircilik tarafından Düzce Merkez Akınlar mevkiinde geliştirilen D Şehir projesi kapsamında yer alan DMall AVM, 51 bin 453 metrekare kapalı alanıyla dikkat çekiyor. Ölçeği, marka karması ve ulaşım avantajıyla proje; yalnızca Düzce'ye değil, çevre illere de hitap eden yeni nesil bir yaşam ve ticaret merkezi olarak öne çıkıyor. Restoran ve kafeler ise farklı mutfaklardan seçeneklerle DMall'u yalnızca bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda sosyal yaşam merkezi haline getirecek. AVM'nin açılışıyla birlikte aylık ziyaretçi sayısının 800 bin kişiye ulaşması hedefleniyor. Bu yoğunlukla birlikte proje, bölgenin en canlı ticaret ve sosyal yaşam merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. AVM, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu bağlantıları sayesinde İstanbul ve Ankara aksında önemli bir konumda yer alıyor. Hem şehir merkezinde hem de ana ulaşım yollarının kesişim noktasında bulunan proje, yeni bir şehir merkezi konseptiyle konumlanıyor. Yalnızca Düzce halkına değil, Karadeniz güzergâhını kullanan ziyaretçilere de hitap edecek. Yeni açılacak Kuzey Çevre Otoyolu bağlantısıyla birlikte İstanbul'dan şehir içi trafiğine girmeden Karadeniz Sahil Yolu'na doğrudan ulaşım sağlanabilecek olması, AVM'yi transit geçiş güzergâhında önemli bir durak ve yaşam merkezi haline getirecek.