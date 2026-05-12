CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. Tarımsal güvenlik ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Sulama konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz yeniden yükselişe geçecek.

(Çiftçilere finansman)

İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız.