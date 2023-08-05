Sabah saatlerinde Osman Can Ç.'nin ailesi, gece boyunca onu arayarak arkadaşları ve mahalle sakinlerine sordu, ancak sonuç alamadı. Parktaki bir site yakınında yaşayanlar ve park görevlileri, parkta hareketsiz yatan bir çocuğu fark edince hemen 112 Acil Servis ekiplerini aradı.

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, maalesef çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis de hemen olay yerine gelerek incelemelere başladı.

Osman Can Ç.'nin ailesi olay yerine geldi ve cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Kahraman Karakaya, kayıp çocuğun park görevlisi tarafından fark edilerek polise haber verildiğini aktardı. Karakaya, parkta gençlerin sık sık toplandığını ve burada uyuşturucu madde kullanıldığını iddia etti.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki Şehitler Korusu Parkı sakini olan Fethi Altıntaş da, akşamları parkın dolup taştığını ve uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu belirtti. Polisin gelmesi durumunda gençlerin kaçtığını, ancak daha sonra tekrar toplandıklarını ifade etti.