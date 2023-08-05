Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda bugün yaşanan üzücü bir olayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda meydana gelen trafik kazası 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. 7 aracın karıştığı kaza, gazetecilerin de bulunduğu minibüsün etkilenmesiyle daha da üzücü bir hal aldı.

Kaza, dikkat çekici bir trafik yoğunluğu yaşanan Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda meydana geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda seyahat ederken, 7 aracın çarpışması sonucu korkunç bir durumla karşı karşıya kalındı. Olayın içerisinde bulunan gazetecilerin de bulunduğu minibüsün de kaza sürecine dahil olması, haberin yankı uyandıran bir detayı oldu.

Kaza sonucunda, 4 kişi yaralanarak hemen çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'si gazeteci olmak üzere, diğer iki kişinin durumu hakkında ise henüz net bilgi verilemedi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin takip süreci devam ediyor.