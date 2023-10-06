Bursa’da bin polis ve 200 ekibin katılımıyla aranan şahıslara yönelik 166 adrese operasyon düzenlendi. 111 kişinin yakalandığı operasyonda hırsızlıktan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan zanlı saklandığı yorganların arasında bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aralarında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘uyuşturucu’ ve çeşitli suçlardan aranan kişilere bin polis ve 200 ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle 166 adrese giren Bursa polisi 111 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Drone destekli operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılıp şüphelilerin evlerine girildi. Hırsızlık suçundan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent İ. saklandığı yorganların arasında polis ekiplerince fark edilip yakalandı. Gözaltına alınan 111 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü operasyonların can ve mal güvenliği için hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.