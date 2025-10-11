Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon, Yeni Mersin İdman Yurdu, Aranavutköy Belediye ve Adanaspor engellerini aşan Bursaspor, ligin 6. haftasında Isparta32 Spor'a yenilince liderlik koltuğunu Gebzespor'a kaptırmıştı. Geçtiğimiz hafta Kırklarelispor'a yenilerek taraftarlarını üzen Bursaspor'da fatura Teknik Direktör Adem Çağlayan'a kesilmişti.

Ligde namağlup olarak 19 puanlı Gebzespor ve 16 puanı bulunan Mardin 1969'un ardından 15 puanla 3. sırada yer alan yeşil beyazlılar bu hafta ise 14 puanla ligde 4. sırada yer alan takipçisi Menemen FK'yı ağırlayacak.

MENEMEN FK NASIL BİR TAKIM?

Ligde şu ana kadar oynanan 7 lig maçının 4'ünü kazanan, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, attığı 17 gole karşılık kalesinde ise 7 gol gördü. Son 5 maçında yenilmeyen ekip, geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde 68 Aksarayspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi ligde ki tek mağlubiyetini ise yine kendi sahasında Arnavutköy Belediyesine 3-0 yenilerek aldı. Menemen FK bu sezon deplasmanda ise 3 maça çıktı. 3 maçın 2'sini kazanan ekip maçta ise berabere kaldı. Bu sezon attığı 7 golle yıldızlaşan orta saha oyuncusu Seçim Can Koç ve 3 golü bulunan Baran Demiroğlu takımın en etkili silahları arasında yer alıyor.

BURSASPOR-MENEMEN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı grup 8. haftasında Bursaspor-Menemen FK arasında ki lig maçı 12 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Stadyumu Matlı Spor Kompleksinde oynanacak. Maç HTSpor'dan canlı yayınlanacak.