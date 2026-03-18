Bir güvenlik araştırmacısı, yaklaşık 13 yıldır ciddi bir açık vermeyen konsolun koruma sistemlerini aşmayı başardıklarını açıkladı. RE//verse 2026 konferansında yapılan sunuma göre araştırmacı Markus Gaasedelen, “Bliss” adı verilen bir teknik kullanarak konsolun güvenlik zincirini kırmayı başardı. Bu yöntemin temelinde “voltage glitching” (voltaj hatası) adı verilen bir saldırı tekniği bulunuyor.

Bu yöntemde işlemciye çok kısa süreli elektriksel sapmalar uygulanarak sistemin güvenlik kontrolleri devre dışı bırakılabiliyor. Bu sayede konsolda normal şartlarda çalıştırılamayan, yani dijital olarak imzalanmamış yazılımlar çalıştırılabilir hale geliyor. Araştırmacıya göre bu teknik, konsolun önyükleme aşamasındaki donanımsal bir zafiyeti hedef alıyor. Böylelikle sistemin en alt katmanlarına kadar erişim elde edilebiliyor.

“Kırılamaz” denilen konsol

2013 yılında piyasaya çıkan Xbox One, uzun yıllar boyunca güçlü güvenlik yapısı nedeniyle modlama topluluğunun erişmekte zorlandığı konsollardan biri olarak kabul ediliyordu. Konsolun mimarisinde bulunan hypervisor tabanlı koruma, gelişmiş şifreleme yöntemleri ve dijital imza denetimleri, yetkisiz yazılımların çalıştırılmasını neredeyse olanaksız hale getiriyordu.

Bu nedenle Xbox One, önceki nesil konsollara kıyasla “hacklenmesi en zor oyun konsollarından biri” olarak anılıyordu.

Araştırmayı yapan ekip ise çalışmanın korsan oyun çalıştırmayı teşvik etmek için yapılmadığını özellikle vurguluyor. Araştırmacılara göre bu tür çalışmaların temel amacı oyun arşivlerinin korunması ve eski donanımlar üzerinde araştırma yapılabilmesi.

Konsolun üreticisi Microsoft tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak uzmanlar, yöntemin donanımsal müdahale gerektirdiği için yaygın kullanıcılar açısından kolay uygulanabilir olmayabileceğini belirtiyor.