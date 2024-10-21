Sosyal medyada 'ateşi bol olsun' mesajları yağdı.

DAVUL ZURNALI KUTLAMA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazileri, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplanarak davul zurnalı kutlama yaptı.

Grup adına konuşma yapan Mehmet Celal Almaz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, devlete ihanet edenlerin Türkiye’den kilometrelerce uzakta, vatansız bir şekilde defnedileceğini dile getirdi.

"TÖVBE EDİN VE DEVLETİMİZDEN AF DİLEYİN"

Gülen’in ölümünün ardından terör örgütü üyelerine seslenen Almaz, “Bakın lideriniz geberdi. Siz de aklınızı başınıza alın. Vatansız bir şekilde ölmek yerine gelin tövbe edin ve devletimizden af dileyin. Bedeliniz neyse çekin ve devletimizin şefkatli kanatları arasında yerinizi alın.” çağrısında bulundu.

"BUNLAR CEZALARINI ÇEKECEK"

15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralandığını belirten gazi Emine Aydınbelge ise şunları söyledi:

Gülen gibi terör liderlerine ve onların peşinden gidenlere ders olsun. Bu tür insanların yaptıkları yanlarına kalmıyor. Hem dünyada hem ahirette onların peşindeyiz. Biz, dünyada Rabbimize ve hakimlerimize güveniyoruz. Bunlar cezalarını çekecekler. Onun peşinden gidenler de bilsinler ki bu iş sonuçsuz kalmayacak. O öldü diye onun gibi ülkemize göz diken veya farklı emelleri olan insanlara karşı ‘FETÖ öldü, bu iş bitti’ demediğimizi göstermek için buradayız.

“MAHKEME-İ KÜBRA’DA HESAPLAŞACAĞIZ”

Gazi Ahmet Çaykara da iyilik veya kötülük yapan herkesin hesap vereceğini vurgulayarak şunları söyledi:

Biz mahkeme safahatında Amerika’nın aparatı ve mankurtlaşmış robotları ile hesaplaştık. Bunların bir kısmı cezalarını aldı, bir kısmının da hukuk süreci devam ediyor. Biz devlete inanan birisi olarak hesaplaşmaya devam edeceğiz. Asıl hesaplaşmanın Mahkeme-i Kübra'da olacağını biliyoruz. Orada o insanların ve onların lideri olarak görülen Gülen’le bizzat hesaplaşacağız. Biz hakkımızı helal etmiyoruz.