Balıkesir’in Edremit ilçesinde yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan 1966 Edremitspor Kulübü’nün olağan genel kurulunda başkanlığa, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci seçildi.

1966 Edremitspor Genel Kurul Toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş’ın Divan Başkanlığı’nı üstlendiği genel kurulda kulüp başkanlığına Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci seçildi.

Tek liste ile yapılan seçimde Cavit Cebeci katılan üyelerin tamamının oyu ile 1966 Edremitspor Kulübü’nün yeni başkanı oldu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada 1966 Edremitspor’a hizmet eden tüm başkan ve yöneticiler ile emeği geçenlere teşekkür etti. İlçenin markası olan Edremitspor’a desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Yeni seçilen Başkan Cebeci ve yönetimini kutlayarak yeni sezonda başarılar diledi.

1966 Edremitspor Başkanı Cavit Cebeci’de genel kurul üyelerine teşekkür ederek yeşil-sarılı Edro’yu layık olduğu yerlere taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Cavit Cebeci başkanlığında 1966 Edremitspor yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Coşkun Taşkın, Yılmaz Tezcan, Cevdet İnalkaç, Muharrem Ertaş, Ercan Tanuç, M. Deniz Eker, Hüseyin Burma, Ufuk Yıldırım, Tolga İşeri