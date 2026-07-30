CHP’nin 2023 kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından Özgür Özel, 90 milletvekiliyle partisinden ayrılarak YENİ Parti’yi kurdu. Bursa’dan Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da partinin Kurucular Kurulu’nda yer aldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı bağış kampanyasına Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bir aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdi. Hasan Öztürk paylaşımında, "Milletin iktidarını milletle beraber kurmak için, bir milletvekili maaşımı Yeni Parti'ye bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, "Kurucularından olmaktan büyük bir onur duyduğum YENİ Parti’ye ben de bir milletvekili maaşımı bağışlıyorum. Daha adil, daha özgür ve daha güçlü bir Türkiye için çıktığımız bu yolda, hep birlikte omuz omuza yürüyelim. Destek olmak isteyen herkesi bağış kampanyamıza katkı sunmaya davet ediyorum." dedi.