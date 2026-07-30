'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında iş adamı Hüseyin Başaran'ın olduğu 7 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında Hüseyin Başaran, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat, Muhammed Ali Yılmaz ve Deniz Şimşek tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Mahkeme, Hüseyin Başaran, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat, Muhammed Ali Yılmaz ve Deniz Şimşek'in tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.