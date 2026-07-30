Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Yangına havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan 15 arazöz, 2 dozer, 3 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 17 destek aracı ve 132 personel ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı.