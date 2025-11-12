Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden dört motorlu turboprop tipi Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağı, dün Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan 20 askerin kimliğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, uçağın enkazına ulaşıldığını ve düşüş nedeninin, kaza kırım ekibinin yürüteceği kapsamlı teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız