Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Olay, saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik ve kadın olduğu değerlendirilen cesedi tespit etti. Konuyla ilgili polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.