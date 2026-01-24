Farklı dönemlerde aynı sıraları paylaşan mezunlar, geçmişten bugüne uzanan okul kültürünü yaşatmak amacıyla bir araya gelerek hem anılarını tazeledi hem de geleceğe yönelik fikir alışverişinde bulundu.

1932 yılında eğitim hayatına başlayan okul, 1935’te ilk mezunlarını verdi. 1984–1985 eğitim öğretim yılında ise 50. yıl mezunlarını uğurlayan okul, İnegöl’ün eğitim geçmişinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıktı. Bu kuşağın mezunları, yıllar içinde gelenek haline gelen buluşmalarla bağlarını koparmadı.

50. YIL MEZUNLARI GELENEĞİ SÜRÜYOR

50. yıl mezunlarının ilk büyük buluşması Temmuz 1993’te İnegöl’de Köfteci Zeynel’de gerçekleştirildi. Uzun bir aranın ardından ikinci buluşma, Ocak 2025’te Tarihi Ortaköy Kervansarayı’nda yapıldı. Bu organizasyon, mezunlar arasındaki dayanışmayı yeniden güçlendirdi.



OKUL BAHÇESİNDE ANILAR CANLANDI

Üçüncü buluşma Haziran 2025’te, mezun olunan ve günümüzde Bakyapı Ortaokulu olarak hizmet veren okulun bahçesi ve kantininde düzenlendi. Programın devamında mezunlar Köfteci Orhan’da bir araya geldi. Dördüncü buluşma ise 24 Ocak 2026 tarihinde yine aynı okulun bahçesinde yapıldı. Etkinlikte eski okul arkadaşları uzun yılların ardından özlem giderdi.

DERNEK KURULMASI GÜNDEME GELDİ

Buluşmada yalnızca geçmiş anılar paylaşılmadı. Mezunlar, “İnegöl Lisesi” adıyla yeniden bir okul açılması için ilgili kurumlarla görüşmeler yapılabilmesi adına resmî bir yapı oluşturulması fikrini de ele aldı. Bu kapsamda “İnegöl Ortaokulu ve Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği” adıyla bir dernek kurulması yönünde çalışmaların başlatılması önerildi.

Toplantı, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü yeniden aynı yerde buluşma temennisiyle sona erdi. Mezunlar, bu birlikteliğin okul kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti.