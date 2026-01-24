Yaşanan diyalog sırasında sinirlenen dolandırıcı, hakaretler ederek telefonu kapattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl’de yaşayan A.S.’nin cep telefonuna “Ceza soruşturmanız uzlaşma safhasında. Uzlaşma sağlamak için bugün dönüş sağlamanız gerekmekte” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj geldi. Mesajdaki numarayı arayan A.S., dolandırıcıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında dolandırıcıyı ciddiye almayan ve esprili bir üslupla konuşan genç, karşısındaki şahsı kızdırdı. Alay edildiğini fark eden dolandırıcı, sinirlenerek A.S.’ye hakaretler etmeye başladı ve ardından telefonu kapattı.

Yaşanan diyalogu kayda alan A.S., görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kayıtlarda dolandırıcının öfkelendiği ve hakaret ettiği anlar yer aldı. Olay, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.