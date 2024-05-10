Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

"20 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında;

700 Kg Uyuşturucu Madde ve

13 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

366 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.



Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;

230 ekip ve

980 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep,

Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde "NARKOÇELİK-16” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

461 kg esrar ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

4 kg 200 gr metamfetamin,

2.5 kg bonzai,

250 gr kokain

4 kg 200 gr skunk ele geçirildi.

39 Sokak Satıcısı yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 kg 250 gr metamfetamin ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

30 kg metamfetamin ele geçirildi.

5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

27 kg esrar ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

68 Sokak Satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1.308 adet uyuşturucu hap ve

Muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

31 Sokak Satıcısı yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

40 kg metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

50 kg esrar,

4 kg metamfetamin ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

16 kg esrar ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

50 kg metamfetamin ve

3 kg esrar ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

5 kg esrar ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

3 bin 650 adet uyuşturucu hap ve

Muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

85 Sokak Satıcısı yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

500 gr skunk ve

Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

11 Sokak Satıcısı yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

100 gr metamfetamin ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

1,5 kg esrar ele geçirildi.

Afyon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

8 bin 143 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

53 Sokak Satıcısı yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

11 Sokak Satıcısı yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

38 Sokak Satıcısı yakalandı.