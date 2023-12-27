Asgari Tespit Komisyonumuz 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.

Esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir. Öncelikle bu süreci olumlu hem makul yaklaşımları ile ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara sayın TÜRK-İŞ Ergün Atalay’a ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’a komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. İşçi ve işveren tarafı ülkemizin mevcut şartlarını rasyonel şekilde ele alarak fikir birliğine varmışlardır.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 49 ZAM: 17 BİN 2 TL OLDU!

700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz

Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmenin memnuniyet içerisindeyiz."

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 18 BİN TL'YDİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları şöyle;

"2,5 saattir dördümüz bir toplantı yaptık. Türk İş olarak 2 saat evveline kadar resmi bir rakam söylemedik. 2 saat önce resmi rakamı telaffuz ettik.Asgari ücret 11 milyon kişiyi ilgilendiren bir ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinde pazarlık öğesidir. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca

evinin enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldu. Türk İş'in talebi, Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik, 18 bin liraydı yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı.

Ama anlaştıkları rakam 17 bin lira. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef ülkemde geçim ücreti oldu. Enflasyon durmadığı sürece yılda bir kere asgari ücretle

milletin talebini yerine getiremeyiz."

Detaylar geliyor...