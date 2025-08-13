İlk kez üç aylık periyotlar halinde hazırlanan dönemsel nüfus istatistikleri paylaşıldı. TÜİK’in verilerine göre, 2024 yılı sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişilik artış gösterdi.

NÜFUSTA SON DURUM

Bu artışla birlikte, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişiye çıktı. Toplam nüfusun yüzde 50,01’ini erkekler (42 milyon 923 bin 584 kişi), yüzde 49,99’unu ise kadınlar (42 milyon 901 bin 270 kişi) oluşturdu.

İLK NÜFUS SAYIMI NE ZAMAN YAPILDI?

1831 yılında, Osmanlı Devleti sınırları içinde nüfusun tespiti amacıyla ilk sayım gerçekleştirildi. 1927 yılından itibaren yapılan Genel Nüfus Sayımları sayesinde ise 5 ya da 10 yıllık periyotlarla nüfus verileri elde edildi. 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin (ADNKS) devreye girmesiyle birlikte, idari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri her yıl düzenli olarak üretilmeye başlandı. Dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülke tarafından elde edilebilen dönemsel nüfus verileri, Türkiye’de de ilk kez üç aylık dönemler halinde yayımlanmaya başlandı.