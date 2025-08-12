Şarkıcıların tepkileri ve iddialar üzerine şirketten açıklama yapıldı. Spotify, editörlerine ve müzik ekibine yönelik haberlerin gerçek olmadığını belirtirken, Rekabet Kurulu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında iş birliğine devam ettiklerini duyurdu.

Türkiye’de müzik listelerinin şeffaflığı tartışma konusu olurken, birçok sanatçı bu durumun kariyerlerini olumsuz etkilediğini savundu. Spotify Türkiye hesabından yapılan açıklamada, müzik programlamalarına büyük önem verdiklerini ve dinleyicilerin milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmesine yardımcı olduklarını ifade etti.

Rekabet Kurulu’nun soruşturması devam ederken, bu sürecin sonucunun yalnızca Spotify’ı değil, tüm dijital müzik platformlarının liste oluşturma yöntemlerini değiştirmesi bekleniyor. Ünlü şarkıcı Tan Taşçı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu.” ifadelerini kullandı.