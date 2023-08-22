2021 teklif çağrısı döneminde Yıldırm Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ‘21. Yüzyılın Kurtarıcı Becerilerine bir Avrupa yolculuğu‘’ isimli ve 2021-1-TR01-KA122-VET-000017684numaralı ERASMUS+ KA122 kapsamındaki projesi Türk Ulusal Ajans’ı tarafından hibe almaya hak kazanmıştır. 31.12.2021-31.06.2023 tarihleri arasında hayata geçirilen proje kapsamında 4 ana yurtdışı staj faaliyeti düzenlenmiştir.

Proje kapsamında çocuk gelişimi ve eğitimi alan öğrencileri -09.10.2022-29.10.2022 tarihinde BunteSpielinsel-avusturya da ( proje ortağında ) 4 öğrenci 1 refakatçi şeklinde -14 MAYIS-3 Haziran 2023 tarihinde Avusturya'da“Daumeling Kindergarten" kurumunda 4 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen Yiyecek içecek hizmetleri alan öğrencileri ise 14 Mayıs-10 Haziran 2023 tarihinde “Flamıngo Restaurant kurumda Avusturya 4 öğrenci 1 öğretmen 14 Mayıs-10 Haziran 2023 tarihinde “Takan Restaurant GMBH "-kurumunda Avusturya 4 öğrenci 1 öğretmen staj yapmıştır.

Okul Müdürü Muzaffer YILMAZ gerçekleştirilen Avrupa Projesi ile ilgili ‘’Projemiz en temelde sektörün ihtiyaç duyduğu konularda öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini ve kazandırdığı sertifikalar ile öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerini artırmıştır. Ayrıca projemiz öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve dilsel gelişimini de desteklemiş; kendi mesleklerine yönelik motivasyonları yüksek, özgüven sahibi, dil bilmenin önemini bilen nitelikli bireyler haline gelebilmelerine de katkı sağlamıştır. Projemizin ayrıca okulumuzun uluslararası iş birlikleri geliştirerek yeni yöntem ve araçları deneyimleyebilmesine olanak sağlamış; bu sayede eğitim kalitesini artırabilme noktasında Avrupa eğitim sistemine kıyasla eksikliklerimizi görebilmemize imkân yaratmıştır. Gelecekte daha çok sayıda öğrencimize imkân sağlayan projeler hazırlayabilmek adına personelimiz proje yönetimi ve ekip çalışması deneyimi edinmiş; okulumuz uluslararası işbirliği ağını genişletmiştir. Projemiz sayesinde eğitim kalitemizin artması ve kurumsal imajımızın güçlenmesi mesleki eğitime dair mevcut toplumsal önyargıların kırılmasına, ekibimiz tarafından projemizin çıktılarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ile bölgedeki meslek okulları arasında tercih edilebilirlik oranımızın artmasına katkı sağlamıştır.’’ Dedi.