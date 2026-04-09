Kaza saat 16.30 sıralarında Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yiğitalp E.(17) yönetimindeki 16 CAE 138 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya bisikletiyle geçmekte olan 12 yaşındaki Hüseyin K.'ya çarptı.
Kaza sonucu sürücüler ile motosikletin arkasındaki yolcu Ahmet A.(18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç